«Sellistes kohtades, nagu Pakri saarte ümbrus on, seda enam lubada ei tohiks,» ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder, hinnates seal toimunud ohtliku kauba laevalt laevale laadimist keskkonnaohtlikuks ning juhul, kui see on toimunud ka Pakri hoiualal, lausa illegaalseks. «Leppisime siseministriga kokku, et hoiame sel teemal sidet, kui neid lubasid veel taotletakse.»