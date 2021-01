Moskva ekspert: Kreml peaks loobuma Baltimaade venelaste poliitilisest ärakasutamisest

«Baltimaade venelasi võib pidada kultuurilises mõttes osaks vene maailmast (russkii mir), kuid neid ei tohiks käsitleda venemeelse lobitöö osana oma koduriikides,» kirjutas Trenin Ameerika mõttekoja Carnegie Venemaa osakonna kodulehel avaldatud artiklis «Austa oma naabrit. Mida saab ära teha Venemaa-Baltimaade suhetes». «Vene maailm ise saab eksisteerida eranditult vaid kultuurilise nähtusena. Katsed kasutada seda ära geopoliitilistel eesmärkidel on sellele ohtlikud ja hukutavad.»

65-aastane Trenin on Carnegie Venemaa osakonna direktor ning teda loetakse üheks Moskva tugevamaks analüütikuks Venemaa ja lääneriikide suhete alal. Tähelepanuväärne, et Trenini artikli Venemaa ja Baltimaade suhete parandamise võimalikkusest avaldas eelmisel nädalal oma kodulehel ka autoriteetne Venemaa rahvusvaheliste suhete nõukogu (VRSN), mis on loodud presidendi korraldusega Venemaa nn pehme jõu edendamiseks.