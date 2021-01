Vootele Päi: abieluvõrdsus on majanduslikult kasulik

Isegi kui abielureferendum on päevakorrast maas, säilib küsimus, kas või kuidas peaks riik samasooliste paaride kooselu seaduslikult reguleerima. Enamasti käsitletakse avalikus debatis abielu eeskätt väärtuste ja maailmavaate küsimusena. Samas pole traditsiooniline kristlik abielumudel riigi ja ühiskonna seisukohast pelgalt sümbol, vaid reaalse majandusliku mõjuga institutsioon, mis on kujundanud tänast lääne ühiskonda ja selle heaolu.

Tänapäeva lääne ühiskonna jõukuse ja stabiilsuse fenomeni on uuritud palju. Otsitakse vastust küsimusele, miks arenes (suhteliselt) tagasihoidliku rahvaarvu ja territooriumiga lääs jõuks, mis mõjutab kombeid, kaubandust, poliitikat ja väärtusruumi terves maailmas. Raamatus «The Weirdest People in the World» proovib nähtust lahti seletada Harvardi professor ja antropoloog Joseph Henrich. Tema hinnangul on ristiusul olnud oluline, kui mitte defineeriv roll lääne ühiskonna ja majandusliku üleoleku arengus.