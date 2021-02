Kui toimikus pole seaduslikult kogutud e-kirja või telefonikõne salvestust, et sponsor oli dopinguteemast teadlik, ei saa seda juurde mõelda või jätta muljet, justkui nii oli või võis olla – see tähendab, et lugeja peaks «ridade vahelt» välja lugema, et «tegelikult» nii siiski oli. Kahtluse tekitamine on sügavalt ebaeetiline, aga ka ebaseaduslik. Saade jättis vaatajale mulje, justkui sponsor oli kõigest teadlik ja tahtlikult toetas just dopingu kasutamist. Ometi ei selgunud, et ajakirjaniku käsutuses oleks olnud kas või ühte tõendit või allikat, mis tema järeldust oleks toetanud. Sponsorist loodud kaudne mulje sai täiesti vale.