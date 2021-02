Kui arvate, et sellest tekib permanentne valimiskampaania ja plakatite paraad, siis arvan, et just vastupidi. Valimiskampaania käib just need kaks aastat, mil valitsus on võimul ja mingit eraldi kampaaniat pole tarvis. Kahe aasta pärast minnakse rahumeeli valimiskastide juurde ja selgub, kas toetatakse valitsejaid või nõutakse teist vahetust. Ei mingeid reklaamikulusid.