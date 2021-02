Kultuuri lühiuudised

Ilmus Ulvi Piheli raamat «101 Eesti telesaadet»

Ulvi Piheli raamat koondab endas Eesti 65-aastase teleajaloo värvikamaid kilde. Need on moodustunud koroonakevade rütmis pikkade telefonikõnede, kogutud mälestuste, tarkade meeste teleajaloouuringute ning kuhjade viisi loetud artiklite ja tudengitööde tulemusena. Raamatusse on koondatud 101 märgiliseks saanud saadet ja sarja Eesti teleajaloost, päris algusest tänase päevani. Esindatud on nii riigi­televisiooni kui ka erakanalite toodang ja jutustatakse saadete valmimise lugusid, räägitakse karismaatilistest saatejuhtidest ja taustatiimist. Raamatu on toimetanud Eha Kõrge ning kujundanud Mari Kaljuste ja Janika Vesberg.