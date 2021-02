Aga mitte kõik kinod ei ava oma uksi. Apollo kinodest jätkavad tegutsemist Tartu ja Pärnu keskuse saalid, kuid suletuks jäävad veel Tallinna, Tartu Eedeni ja Kuressaare Auriga keskuste saalid. Täpset kuupäeva, millal kõik kinod avatakse, Apollo praegu öelda ei oska. Tagasihoidlikkuse põhjus on see, et pandeemia tõttu on paljude filmide linastused edasi lükatud ning nende saadavus sõltub nii filmilevitajatest kui ka stuudiote strateegilistest plaanidest, mida omakorda mõjutab globaalne pandeemiaolukord.