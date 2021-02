Eesti lühiuudised

Keskerakond on tasunud pea kõik ettekirjutused

Keskerakond on tasunud kõik erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) tehtud ettekirjutused peale Midfieldi juhtumiga seonduva. «Võin öelda, et kõik ettekirjutused peale selle viimase, mis on Paavo Pettaiga seotud asjas, mis on üks miljon ja natukene peale, on lahenduse leidnud. Kõik kohtuasjad läbi käinud ja need ettekirjutused on praeguseks hetkeks täidetud,» ütles komisjoni esimees Liisa Oviir. Keskerakond on pidanud tagasi maksma näiteks keelatud annetuseks märgitud 110 000 eurot ja 220 000 eurot, mis oli seotud erakonnale pärandatud majaga. ERR