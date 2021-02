Elujaatav draama Tartus: surma tuba, elutuba, lõbustuspark

Kogu haige perekond koos: Lee (vasakult, Maria Annus), tema vanem poeg Hank (Ken Rüütel), tädi Ruth (Merle Jääger), õde Bessie (Piret Laurimaa) ja noorem poeg Charlie (Oskar Seeman). Lee ja Bessie isa Marvin on nii haige, et ei tule kordagi vaatajate ette. FOTO: Gabriela Urm/Vanemuine

Enne kui nägin Tiit Palu lavastust «Marvini tütred», vaatasin taas mängufilmi «Marvin’s room» (režissöör Jerry Zaks, 1996). See on hea, intelligentne film. Ma ei kavatse võrrelda osatäitmisi laval ja ekraanil: Piret Laurimaad Diane­ Keatoniga, kuigi nende kahe näitlejanna rollisarmis aimub südamlikkuse ühisosa; Maria Annust Meryl Streepiga; Ken Rüütlit Leonardo DiCaprioga; Aivar Tommingat Robert De Niroga jne. Nii filmi kui ka lavastuse rollid on elusad, ansamblimäng isikupärane.