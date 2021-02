«Elust välja lõigatud: kujundlikult veenev tõsielukunst

Julgen väita, et Kasearu on Kristina Normani kõrval olnud viimase kümnendi kõige tundlikuma sotsiaalse närviga kunstnik ja seda kinnitab ka käesolev näitus. Eriti just viimase viie-kuue aasta jooksul, mil ta on teinud koostööd Pärnu Naiste Varjupaigaga tänu oma emale Marge Orupõllule, kes seda institutsiooni juhib, on tema praktika leidnud vägagi konkreetse fookuse ning üsna suur osa tema loomingust on olnud just perevägivalla motiivile keskendunud.