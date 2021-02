Tervise lühiuudised

Eesti teadlased otsivad meeste viljatuse uusi pärilikke põhjuseid

Tartu Ülikooli meditsiiniteadlaste juhtimisel püütakse tuvastada seni teadmata pärilikke tegureid, mis mõjutavad munandite arengut ning põhjustavad raskekujulist spermatogeneesi ja munandite laskumise häiret. Ligi seitse protsenti meestest on viljatud ja 60 protsendil juhtudel jäävad selle põhjused leidmata. Tartu Ülikooli inimese geneetika professor Maris Laan tõdes, et praegu teadaolevaid meeste viljatuse geneetilisi põhjuseid, mida ka kliinilises praktikas uuritakse, on vähe. Kuna suur osa meeste viljatuse, eriti spermatogeneesi häirete geneetilistest põhjustest on praegu teadmata, alustavadki TÜ inimese geneetika uurimisrühma teadlased Laane juhtimisel teadusprojekti «Meeste viljatuse mono- ja digeensed põhjused: uued leiud eksoomi sekveneerimise ajastul, nende pleiotroopsed mõjud ja kliiniline kasu». Projekti viiakse ellu koos Tartu Ülikooli kliinikumi androloogiakeskusega TÜ androloogia professori Margus Punabi koordineerimisel. Viljatuse põhjuste parem mõistmine aitab Laane sõnul kaasa ka kliinilisele uurimistööle, et leida uusi mitteinvasiivseid molekulaarseid sihtmärke spermatogeneesi häirete raviks. PM Tervis