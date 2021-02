Koolijuhid on täna murdumise äärel – väsimus ja stress on väga suur

Postimees TV erisaates «Minister risttules» oli stuudios vastne haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE), keda ootab ees koroonaviirusest räsitud haridusmaastik.



Nele Kullerkupp: Möödunud aasta juunis avaldatud arvamusartiklis leidsite, et Keskerakonna esimees ja toonane peaminister Jüri Ratas või siis ilukõneleja, nagu te teda nimetasite, ei ole koostööaldis. Kas teie suhtumine Keskerakonnasse on muutunud?

See kontekst, kus ma niimoodi ütlesin, oli see, et eelmine valitsus pidevalt rääkis ja rõhutas, et nad loovad sidusat ühiskonda, aga samas nägime, kuidas seesama valitsus kogu aeg erinevaid ühiskonnagruppe solvas. Tol ajal oli väga aktuaalne näiteks naistearstide mõrvariks nimetamine. See tõesti pani mind väitma, et räägime väga ilusat juttu, aga tegudes ei lähtuta sellest, millest räägitakse.

Kullerkupp: Aga kas teie suhtumine Keskerakonnasse on tänaseks muutunud?

Suhtumine – noh, me oleme erinevate maailmavaadete esindajad ja koalitsiooni ei saa luua ühe erakonna baasil. Kui meil on demokraatlik riik ja on toimunud valimised, saab teha koalitsiooni erinevate partnerite vahel. Me ei saa teha koalitsiooni ainult Reformierakonnaga ja jumal tänatud, ma arvan, et see on õige, sest see tähendab, et valitsus esindab suuremat osa ühiskonnast.

Marge Varma: Te olete nüüd nädal aega olnud haridus- ja teadusminister, kuidas esimene nädal on möödunud, mis selle sisse mahtunud?