Tallinna sahamees: põhimõtteliselt ei jõuagi lund ära lükata

Nädalavahetusel tihenes Tallinnas ja selle ümbruses lumesadu sedavõrd, et raskusi tekkis ka põhimagistraalide lumest puhtana hoidmisel. Posti­mees sõitis koos sahamees Üllar Pärnastega läbi tema tavapärase lumekoristusmarsruudi. Pärnaste sõnul on viimastel päevadel nii palju lund sadanud, et ka 12 tundi järjest töötades ei jõua kõiki teid puhtana hoida.