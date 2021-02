Demokraatlik võimumudel eeldab opositsiooni olemasolu. Vastasrinnal on vabadus pakkuda uusi lennukaid ideid – just vastasrind peab juhtima tähelepanu probleemidele, mis võimul lahendamata. Ning miinimum, mida opositsioon peab tegema, on võimu hoidmine seaduse raamides. Viimast rolli peaks demokraatlikus riigis täitma ka ajakirjandus ehk neljas võim, millest tulenevalt näib ajakirjandus olevat tavaliselt pigem opositsiooni poolt. Kolmas võimuharu ehk kohtuvõim peaks olema erapooletu ja sõltumatu.