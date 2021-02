Kultuuri lühiuudised

Kultuuriteel algas muuseumikuu

Veebruar on 19 muuseumi ettevõtmisi koondava Kultuuritee muuseumide kuu. Need muuseumid asuvad peamiselt Jõgevamaal, aga nendega on liitunud ka näiteks ERM, jääajakeskus ja piimandusmuuseum.

Kultuuriteel asub nii mõisaid ja losse kui ka muuseumrong, mis kõik pakuvad võimalust tähistada sõbrapäeva, vastlaid, Eesti Vabariigi aastapäeva ja koolivaheaega. Üritustega saab tutvuda kodulehel kultuuritee.ee/muuseumitekuu.

Kultuuritee muuseumikuu eestvedaja on Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse turismiarendusjuht Eveli Jürgenson. TPM

Karikaturistid joonistasid vend Vahindrat

Põltsamaa lossi meistritemaja galeriis avati äsja näitus «Las küla koerad hauguvad. Karikatuure Paljasjalgsest Tõnissonist ehk vend Vahindrast».

Vend Vahindra, kodanikunimega Karl August Tennisson, keda hüüti ka Paljasjalgseks Tõnissoniks (1883–1962) sündis Põltsamaa lähedal Umbusi külas ning oli esimene eestlasest budistlik munk. Tema maine teekond lõppes kodust väga kaugel Birmas, mille ametlik nimi on tänapäeval Myanmari Liidu Vabariik ja kus 1. veebruaril toimus sõjaline riigipööre.

Karikatuuride väljapaneku on koostanud Mait Talts koostöös Kaide Tammeli, Külli Pärteli ja Erelin Kallasega. Taltsi sõnul saab karikatuurinäitusi korraldada nendest isikutest, kes on pälvinud avalikkuse silmis suurt ja püsivat tähelepanu. Vend Vahindra oli sageli ka karikaturistide tähelepanu all. TPM

Kaks kunstikriitikut pälvisid stipendiumi

Esimest korda välja antud kunstikriitiku stipendiumi 2000 eurot pälvisid Kaisa Eiche ja Maria Helen Känd. Stipendiumi annavad välja nüüdiskunsti Eesti keskus ning Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing. Laureaadid valiti välja avalikul konkursil, kuhu laekus 11 taotlust. TPM

Soome, Eesti ja USA bluusimehed avaldasid ühise plaadi

Jaanuari lõpus ilmus Soomes CD (pildil), millel on kaks sealse alternatiivbluusi mehe Jukka Juhola alias Black River Bluesmani ja tema uue bändi Big Alligator lugu ning kaks Tartu kitarristi Andres Rootsi ja USA laulja Eric Gebhardti alias Red Mouthi duona salvestatud pala.