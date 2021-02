Aimar Altosaar: rahvuslikkuse skaalal ei ole teist otsa

Krõbekonservatiivseks peetud valitsuse asemel juhib riiki nüüd liberaalne valitsus ja meil on põhjust küsida, kas rahvuslikud väärtused on nüüd rohkem ohus. Võiks ka küsida, kas rahvuslus on poliitiline ideoloogia, mis käib kokku vaid teatud -ismidega, või on tegu lihtsalt väikerahvast koos hoidva hingeseisundiga.