Urmas Paet: praegusel Euroopa riikide üksteise usaldamatusel on pikk järelmõju

Koroonaviiruse jätkuv levik Euroopas on praeguseks endaga kaasa toonud olukorra, kus inimeste vabast liikumisest Schengeni ühtses ruumis Euroopas ei ole enam mõtet rääkida. Sisuliselt võib öelda, et Schengeni vaba liikumise ruum on vähemalt inimeste liikumise mõttes kokku kukkunud. See on väga kehv kogemus.