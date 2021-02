Türgi president vihjas uuele põhiseadusele

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles, et riigil võib olla aeg kirjutada uus põhiseadus. Praegu 66-aastane Erdoğan on Türgit valitsenud alates 2002. aastast kas peaministri või presidendina. 2017. aastal muutis ta põhiseadust nii, et presidendi võim suurenes ja peaministri amet kaotati. Samal ajal piirdus presidendi ametiaegade arv kahega. Järgmisel aastal võitis ta presidendivalimised ja alustas oma esimest ametiaega. AFP/STT/BNS