Kuigi piibli järgi olevat alguses olnud sõna, on meie ajastu osutamas vastupidisele: alguses oli pilt ja seejärel veel hulk pilte. Ning alles mustmiljoni pildi järel tuleb sõna.

Pildimaailm meie ümber on ju mitmekordistunud: vähe sellest, et kodudes on hiidteleviisorid, valguspildid plingivad majafassaadidele riputatud ekraanidel, tohututel reklaamitulpadel ja meie taskus.