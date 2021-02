Majas asus ka tema töökoda. Pitka tegi juba Saksa ajal eeltööd, hankides oma töökotta mitmesugust materjali. Teades, et sakslased ei söanda alati erakätes olevat vara ära võtta, eri kui see kuulub mõnele tuntud isikule, ostis Pitka näiteks Bekkeri tehasest kehtetute Oberosti rubladega suured kogused esmaklassilist terast ja rauda ning päästis selle materjali äravedamisest. Kogu see materjal oli peagi hädavajalik soomusrongide ja -autode ehitamisel, korrastamisel ning varustamisel.