Hannes Rosin asjalugu otse kommenteerima ei soostunud, kuid teda esindanud advokaat Tõnis Loorits selgitas tausta. «Tuleb tõdeda, et halduspraktika, kus haldusorgan teeb otsuseid, mis ei lähtu seadusest, vaid baseeruvad haldusorgani töökorralduslikel motiividel asutusesiseselt välja mõeldud reeglitel – mida ei ole sealjuures ei seadusandlikul ega isegi teavituslikul tasandil õiguste adressaatidele teatavaks tehtud –, teeb mind murelikuks,» lausus Loorits. Tema sõnul on vaja, et kui inimene läheb ükskõik millisesse riigiasutusse ükskõik mida taotlema, peab talle olema seadusandlikul tasandil ettenähtav, kas ta tingimustele vastab. Haldusorgan on seaduse rakendajaks. «Ehk siis, kui mistahes muul põhjusel ükskõik millise ametiasutuse ei taha ametnik anda inimesele õigust, mis on talle seadusega ette nähtud, siis tal puudub võimalus hakata ise juurde mõtlema põhjuseid, miks jätta keegi tema õigustest ilma. Seda saab teha ainult seadusandlikul tasandil ja ka seal on põhiõiguste kandjaid kaitsevad põhiseadusest tulenevad kitsendused. Seda ütles ka halduskohus oma otsuses – RAB ei saa hakata ise välja mõtlema reegleid, mida seadusandja ei ole ette näinud,» põrutas Loorits, kelle hinnangul oleks tegu halva praktikaga, kui ametnik saaks oma suva järgi seadusandja rolli astuda. Ta kinnitas, et asi ei puuduta kaugeltki vaid riiulifirmasid.

Sealjuures ei ole tema hinnangul tarvis seadusandliku poole pealt midagi muuta. «Täna on veel olukord, kus probleem seadusega on eelkõige RABil. Kaebajatel tekib seadusandlikul tasandil probleem alles siis, kui lõppastmes peaks selguma, et RABi haldusaktid on õiguspärased. See probleem oleks juba oluliselt fundamentaalsem ja teises mastaabis kui üksnes rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses sätestatud tegevuslubade kontrollesemeid reguleerivad normid,» ütles Loorits.

Sirel & Partnerid advokaat Tõnis Loorits. FOTO: Erakogu

Kaebajate edasine saatus pole veel teada

Erki Peegel ütles advokaadi jutu kohta, et tema probleemi ei näe. «Ma ei läheks advokaatide nurinaga väga kergesti kaasa, eks nende töö ongi oma klientide huvi eest võidelda. Seadusi võtab meil vastu ikka riigikogu; usun, et sellega nõustuvad ka kõik advokaadid. Eks kohtuvaidluse tulemused näitavad, kas seaduste rakendamine praktikas on olnud korrektne või tuleb kohtu arvates ses osas midagi muuta,» rääkis Peegel. Ta lisas, et valdkonnas on juba aastaid peamine mure see, et Eesti riik ei kontrolli piisavalt, mida virtuaalvääringute valdkonnas litsentsi omavad ettevõtted tegelikult teevad, ning juba liiga paljud siin registreeritud ettevõtted panevad üle kogu maailma toime finantskelmusi.

Mis 46 firmast edasi saab, pole veel selge: otsust saab kuu aja jooksul vaidlustada. Rahapesu andmebüroost anti aga teada, et veel pole kindel, kas kohtuotsus plaanitakse edasi kaevata või hakatakse lubade andmist üle vaatama.

RAB on tühistanud sadu litsentse Kokku on RAB alates nõuete karmistamisest kuni eelmise aasta lõpuni tühistanud tervelt 1808 krüptorahateenust pakkuva firma tegevusluba. Alates nõuete karmistamisest kuni jaanuari lõpuni taheti uusi lube saada 346 korral. Reeglite karmistamise ja tegevuslubadega seoses algatati​ RABi vastu mullu 31 kohtuasja. Ühtegi äravõetud tegevusluba siiani tagasi antud pole.