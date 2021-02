Möödunud nädalal tuli Tallinna halduskohtust mitu otsust: kümned krüptofirmad kaebasid rahapesu andmebüroo peale, kuna viimane keeldus tegevusluba andmast või võttis firmadelt litsentsi sootuks ära. Asi on selles, et möödunud aasta märtsis karmistati krüptofirmadele esitatavaid nõudeid ning juuliks pidid vastavad ettevõtted oma tegevuse uutele alustele viima. Muuhulgas nõuti, et ettevõtte juhatus ja kontaktisik asuksid ka päriselt Eestis. Karmistunud nõuded ei tulnud kaugeltki tühja koha pealt: järjest hakkasid ka meediasse tilkuma juhtumid, kus Eestis registreeritud krüptoettevõtted olid välisriikides paha peal ning Eesti ei tahtnud end litsentsiandmisega pettuse, rahapesu või tont teab millega seostada. Reegel ütleb ka, et kui vastavat luba ei ole, siis firma tegutseda ei tohi.