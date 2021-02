TransferWise’i kaasasutaja siseneb meediaärisse

TransferWise’i kaas­asutaja Taavet Hinrikuse osalusega konsortsium ostab Briti kirjastajalt Archant Euroopa-meelse ajalehe The New European. Hinrikus teatas sotsiaalmeedias, et on selles projektis osaledes põnevil. «Me vajame rohkem uut liberaalset, kuid tasakaalustatud meediat,» ütles ta. Konsortsiumit juhib Daily Mirrori endine tippjuht Matt Kelly, eestvedajate seas on ka Financial Timesi endine peatoimetaja Lionel Barber ning New York Timesi ja BBC endine tegevjuht Mark Thompson. PM