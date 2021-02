Eesti lühiuudised

Jaak Joala kuju varjus kasti alla

Nii nagu Viljandi linnapea Madis Timpson (Reformierakond) üleeile lubas, alustasid Viljandi Linnahoolduse töömehed eile hommikul Jaak Joala kuju kinnikatmist. Selleks ehitasid nad kuju ümber puidust ja puitlaastplaatidest kasti. Kuni uute korraldusteni jääb kuulsa laulja mälestusmärk peitu, see ei laula ega vilguta tulesid. «Lõpetame kuju eksponeerimise,» võttis Timpson linnavalitsuses kokkulepitud tegevuse kokku. «Katame selle kinni, nagu Jaak Joala lesk on nõudnud.» Jaak Joala samba rajamist vedanud mittetulundusühingu Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltonen hindas pärast eilset kohtumist Maire Joala ja tema advokaatidega, et võimalus kokkuleppele jõuda on suur. «On selge, et ilma kuju autori Mati Karminita ei saa me ühtegi otsust langetada, aga ma arvan, et nõudmised olid sellised, mida on võimalik täita,» leidis Aaltonen. Kokku lepiti nõupidamisel ka see, et vähemalt nädalaks ajaks jääb kuju puidust kasti ning lahenduse otsimist jätkatakse. Sakala