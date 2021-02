Üks oluline teema riigi­halduse ministri tegevuses on riigireform. See kõlab abstraktselt, aga need tegevused on väga praktilised ja nendega kindlasti jätkame. Eelmine kord, olles valitsuses riigihalduse minister, toimus neljas valdkonnas päris suur konsolideerimine: asutuste, ametite ühendamine, dubleerimiste mahavõtmine, tugiteenuste koondamine. Üritame ­riigivalitsemist teha tõhusamaks ja tõenäoliselt hoiame ka ressursse kokku. See kokkuhoid ei ole kohene, aga hoiame sellega ära tuleviku kulude paisumist. Selle joonega peab kindlasti jätkama.

Kindlasti me ei hakka selle prioriteetsust vähendama. Tuletame meelde, et näiteks haldus­reform oli Reformierakonna käivitatud kohalike omavalitsuste haldusreformi näol, mille mina küll pidin lõpule viima. Sellised tegevused on olnud ka nende agenda, seega ma ei usu, et see prioriteet kuhugi kaob. Me ei lahanud seda väga detailselt, sest meie vaated on selles osas suhteliselt sarnased. Need tegevused peavad jätkuma. Meil on olemas ka eelmisest valitsusest päritud riigireformi tegevuskava, mis on juba päris suures osas tehtud. Konsolideerimine oli muidugi kõige suurem teema.