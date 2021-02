Tehnika lühiuudised

Scania hülgab vesinik-raskeveokite arenduse

Scania teatas, et eelistab veokite tootmisel edaspidi vaid akudel töötavaid ja kontaktliine kasutavaid elektriveokeid. Suuruselt kümnes veokitootja maailmas on arendanud siiani nii vesiniku kütuseelementidel toimivaid veokeid kui akutoitel sõidukeid. Lisaks on Rootsis ja mujalgi Euroopas arendatud kontaktliine kasutavaid elektriveokeid. Neiski on akud, mis valmis sõitu jätkama, kui vaja näiteks ühe kontaktliini juurest teiseni liikuda. Scania tutvustavat juba lähiajal 40-tonnise veovõimega sõidukeid, mis suudavad järjest sõita 4,5 tundi ja mille akude laadimine järgmiseks 4,5 tunniks võtab aega vaid 45 minutit – see on juhtidele ette nähtud puhkepausi pikkus. 2030. aastaks ootab Scania oma raskeveokite turuosaks Euroopas 10 protsenti ja pooled veokitest oleksid elektrilised. Scania