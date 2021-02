Kas väljamõeldud loomad tunnevad valu?

Mida tähendab elu? On see surma vastand? Mitmekesisus? Või äkki lihtsalt kogum spetsiifilisi suhteid teatavat laadi osakeste vahel? On elu ennekõike informatsioon – salapärane kood, mis aja jooksul muutub ja teiseneb? Või tuleks rääkida elust pigem kui vitaalsusest, omamoodi allumatust jõust, mis pidevalt trikke teeb? On elu pigem füüsiline või metafüüsiline? Kas seda on võimalik algosakesteks koost lahti võtta ning seejärel teistmoodi kokku panna? Kui on, siis mil määral saaks (või tohiks) inimene sellistes protsessides teadlikult kaasa lüüa? Millist rolli mängib elu toimimise juures juhus? Kas elusolendite asemel võikski ehk rääkida hoopis süsteemidest? Mil määral on elu ise (eba)loomulik?