Ma tahan seda vaadata 20 aasta pärast

Eks alanud ju 20. sajand päriselt mitte aastal 1901, vaid 1914, kui Sarajevos kõlas kolm lasku. Nii on ka «Sea aasta» mälestus ajast, kui inimestele tundus korraga keskkond kole oluline, Greta Thunbergi algatatud kliimateemaline laste ristisõda rullus üle maailma ja ning räägiti, kui kuritegelik on lennukiga lendamine. Mida me sellest kõigest nüüd mäletame!