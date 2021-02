Kultuuri lühiuudised

Kondase Keskuses avatud uus näitus

Viljandi Kondase Keskuses on kuni 18. aprillini avatud skulptori ja paberikunstniku Anne Rudanovski raamatu kui formaadi tähendusi uurivate ja küsimusi püstitavate näituste seeria «Hinnatud ja hüljatud raamatud» neljas näitus – visuaalne kultuuriantropoloogiline uurimus, mille keskne teema on lugemine ja sellega kaasnev. Näituse konteksti ja kohaspetsiifilise keskkonna loob Kondase Keskuse hoone ajalooline taust. Sellest on inspiratsiooni saanud üks näituse kontseptsioonitelgedest. Nimelt oli Viljandi keskraamatukogu kodu 54 aastat just endine pastoraadihoone Pikk tn 8.