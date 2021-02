Oma 26.01.2020 saadetud kirjas möönab õiguskantsler, et arvatavalt suure ohu korral on küll mõeldav esialgu rakendada piiranguid ka ettevaatuspõhimõttel, kuid missugused on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse seosed korrakaitseõiguse üldise kontseptsiooniga, on äärmiselt segane ja selgust ei saa ka õiguskantsleri seisukohti lugedes.