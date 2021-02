Tartu spordi uudised

Tartlaste ridades ei ole kaasa teinud eelmisel hooajal vigastada saanud väravavaht Karl Johan Pechter, keda loodetakse taas väljakul näha uue hooaja esimeses mängus. Peale tema on vigastusega eemal keskkaitsja Ats Toomsalu ja poolkaitsja Reio Laabus, viimasel on pikaajaline vigastus ning prognoosi, millal ta naaseb, on raske teha. TPM

Peakorraldaja Liis Roose sõnul läks võistlus hoolimata keerulisest ajast korda. «Sportlasena tean, kui oluline on võistlusteks vajaliku atmosfääri loomine,» sõnas ta. «Ma usun, et saime sellega sel keerulisel ajal hakkama ning see on hea stardiplatvorm, et tulevikus mälestusvõistlus uuele tasemele viia.» TPM