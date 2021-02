Kriis võimendab vajadust strateegiliste ettevõtete kiire kasvu järele. Millise kännu taga meie koroonaravimi kliiniliste katsetuste rahastamine kinni on? Miks ei suudeta näha suurt pilti? Kas Eesti on meie peas ikka veel allhankemaa, mis tähendab, et me küll unistame jõukusest, aga tegutseme aina usus, et head ideed ja kõvad tegijad, kes suudavad ärivõimalusi võimendada, on välismaal.