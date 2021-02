Kuna terrorismioht on väga mitmetahuline, vajab see laiapindseid vastumeetmeid. Euroopa Liidus on tehtud suuri edusamme liikmesriikidega teabe- ja luurealase koostöö arendamisel ning terroristide ja vägivaldsete äärmuslaste tegutsemisruumi kitsendamisel. Suurim terrorismiga seotud andmebaas on aga rahvusvahelisel kriminaalpolitseiorganisatsioonil ehk Interpolil. Selles on infot umbes 48 700 terroristliku kurjategija kohta ja sellesse panustab koguni 71 riiki.