Eelmise aasta jaanuaris korraldasid Ameerika Ühendriigid droonirünnaku, milles tapeti Iraani revolutsioonikaardi kindral Qasem Soleimani. Ei olnud üllatus, et rünnak tekitas elavat vastukaja ja tõi kaasa palju kriitikat. Rünnak on märkimisväärne ainuüksi põhjusel, et ameeriklased tapsid nii kõrge sõjaväelase viimati Teises maailmasõjas.

Kuigi sündmusest on möödas üle aasta, ei ole see ununenud ja aastapäeva paiku olid mõlemad riigid ärevuses. Ameeriklased kartsid, et iraanlased korraldavad kättemaksuaktsioone, ning iraanlased süüdistasid, et ameeriklased kasutavad pingestunud olukorda sõja alustamiseks. Õnneks peale meeleavalduste ja tseremooniate midagi tõsisemat ei juhtunud.