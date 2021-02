KOHALIK VAADE. Itaalia tuleviku võti on emigrantide käes

«Ideoloogiliselt pole me ei paremal ega vasakul. Me esindame itaallastest migrante maailmas. Kaitseme välisitaallaste õigusi,» selgitab Ricky Filosa, erakonna MAIE asutajaliige ja selle juhi Ricardo Merlo pressiesindaja. Merlo on Buenos Aireses sündinud itaallane, kuulub Itaalia senatisse ning on välisministeeriumi asekantsler.