Putini režiimi nimetatakse erinevalt: valitav autoritaarne režiim (monopoolne võimusüsteem, mis legaliseerib ennast valimisprotseduuride kaudu), presidentaalne diktatuur (riik lakkab olemast vabariik), korporatiivne riik (nagu Salazaril, Francol, Mussolinil, kuid mitme erinevusega). Põhimõtteline erinevus seisneb selles, et Putini Venemaal ei ole ideoloogiat, see tähendab mingisugust kirjalikku teksti, mis sisaldaks tulevikuvaadet. See, mis on nüüd põhiseadusse kirjutatud, on mütoloogia, see tähendab minevikuvaade.