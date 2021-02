Tellijale

Toomas Kask: Eelmises valitsuses pooldasite nõndanimetatud PPP (avaliku ja erasektori koostööprojektide) rahastamismudelit neljarajaliste teede ehitamiseks. Nüüd olete uues valitsuses oma seisukohta muutnud. Millest säärane kannapööre?

Ma isegi ei oska öelda, kust ­tuleb mõte, et ma olen oma ­seisukohta kardinaalselt muutnud. Ma vastasin riigikogus küsimusele PPP kohta ja tõin välja, kuidas on selle maksumusega. Lisaksin, et kõige kallim sotsiaalmajanduslikult on teid üldse mitte ehitada. PPP puhul olen jätkuvalt seda meelt, et see on üks variant.

Meil on olemas ­kindel rahastus neljarajaliste ­teede ehitamiseks aastani 2024, aga ühel hetkel peame mõtlema, kuidas ­minna ­edasi: kas laenurahaga või on eelarve seis selline, et saame [neljarajalisi] teid ­ehitada riigieelarvest? Või ­peame kasutama PPP-varianti. PPP-variandi puhul on kindlasti oluline see, et Eestis puudub kogemus, ja seetõttu leian jätkuvalt, et oluline oleks üks objekt PPP kaudu välja ehitada ja saada sellest vastav kogemus. Saada kõik algmaterjalid ning ­dokumentide ja lepingute pakett ühe korra tehtud, et meil oleks tulevikus valiku­variant. Ma loomulikult ei välista, et teid on kõige mõistlikum ehitada laenu abil. Ma arvan, et on mõistlik võtta laenu, et investeerida infrastruktuuri. Seda teevad kõik eraettevõtjad ja see on normaalne protsess. Loomulikult on selle juurde vaja eelarveraha.

Täna räägitakse, et Eesti riigieelarveline seis on väga halb. Tegelikult ei ole seis midagi nii halb, sest ­eelmised prognoosid ei arvesta sisuliselt seda, et meil läks ­majanduses ­eelmine aasta paremini, kui ­algul ­arvasime. Teiseks, ­tänased eelarve­prognoosid ei arvesta ­raha, mis ­tuleb riigieelarvesse sellest, et inimesed lahkuvad teisest pensioni­sambast. Enne selle rakendumist ei saanudki seda lihtsalt arvestada, aga nüüd hakkavad sealt välja kooruma numbrid, millega saame eelarves arvestada. Varem arvasime, et aastal 2024 saab laenu­koormus olema 30–31 protsenti, täna saame öelda, et see on tõenäoliselt 27 protsendi juures. Täpsemad arvud selguvad kevadise prognoosiga.

Kask: Olgem ausad, puhtalt riigi­eelarvest neid teid valmis ehitada ei saa, eriti veel pandeemia tingimustes.

Jah, ma olen sellega täiesti nõus, aga teatud eelarve osa peaks seal olema nii ehk naa. Isegi kui ehitame teid PPP kaudu, peame eel­arves arvestama, et meil tuleb hakata tasuma makseid. Ühel või teisel moel tuleb see eelarve kaudu lõpuks ikkagi kinni maksta. Ka laen tuleb eelarve kaudu lõpuks tagasi maksta.

Milline see teelõik täpselt on? Täna oleme rääkinud Libat­se–Nurme teelõigust. Saab selleks olema Libatse–Nurme või mõni teine teelõik, aga oluline on see, et aastaks 2024 või hiljemalt 2025 oleks meil üks teelõik läinud töösse läbi PPP. See eeldab, et selleks ajaks on meil ­kogu vajalik dokumentatsioon ­läbi töötatud. Kui vaatame senist sündmuste käiku, siis isegi konsultandi hange on võtnud ­aega pool aastat kauem, kui oli planeeritud. Taheti, et konsultandi leping oleks tehtud juba augustis. Täna saame öelda, et konsultandi hange Libatse–Nurme lõigule on lõppenud. Nüüd tuleb veel otsustada, kas läheme sellega edasi või otsustame mõne teise ­lõigu kasuks.

Kask: Aastal 2024 võib hakata esimene teelõik valmima?

Ma arvan, et see ei valmi ­aastal 2024, vaid siis on võimalik ­hakata seda ehitama. See on reaalne graafik.