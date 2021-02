Seni peamiselt Põhjamaades tegutsenud piletisüsteemide arendaja Ridango soovib uue omaniku käe all kanda kinnitada ookeanide taga ja laieneda Austraaliasse ning Põhja-Ameerikasse. Ettevõtte juht Erki Lipre rääkis Kuku raadio saates «Majandusruum», et Eesti ühistranspordi piletiteenused on tänu tugevale e-riigile tipptase, mida mujal maailmas on keerulisem pakkuda.