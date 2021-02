Astudes eelmisel nädalal vastse välisministrina üle välisministeeriumi ukseläve, oli mul hea ja kindel tunne. Eesti ­välispoliitika on heades kätes ja meie kurss on kindel. Riigikogus mullu heaks kiidetud Eesti välispoliitika arengukava 2030 on aktuaalsem kui ­kunagi varem. Targalt kõiki diplomaatia võimalusi rakendades keskendume jätkuvalt kolmele Eesti ­välispoliitika põhisuunale: kindlustame Eesti julge­olekut, tugevdame välismajandust ning tagame, et eestlased kõikjal tunneksid, et Eesti riik seisab nende eest.