Klandorfi vastutusalas on muu kõrval ka Tallinna tänavate korrashoid, mis on praeguse lumekogusega palju kriitikat saanud. Klandorfi teisipäevaste väljaütlemiste pärast nõuavad Tallinna linnavolikogu neli erakonda – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa – Klandorfi tagasiastumist.

Teisipäeval Kanal 2 eetris soovitas Klandorf lumme kinni jäänud vanadaamile sõita taksoga või paluda abi lastelt ja lapselastelt. Klandorf täpsustas eile, et pidas takso all silmas erivajadustega inimestele mõeldud taksoteenust, mida Tallinn vajajatele võimaldab. Abilinnapea seletas, et Kanal 2 polnud esitanud talle kogu infot ning seetõttu jäi tal vale arusaam, et kõnealune vanadaam on liikumispuudega inimene. Sellest ka soovitus kasutada liikumispuudega inimestele mõeldud taksoteenust. See ei vasta aga tõele, sest küsimus, mille reporter talle esitas, kõlab nii: