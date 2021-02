Tallinna teede korrashoiu eest vastutav abilinnapea Kalle Klandorf arvas, et pensionär võiks taksoga sõita, kui kõnnitee on läbimatu. Samas leidis ta, et teed on siiski suhteliselt heas korras. Postimees käis Kadriorus, Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas asja uurimas ja küsis inimestelt kommentaare Klandorfi soovituse kohta.