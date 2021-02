Vaidlus rahvaloenduse küsimuste ja metoodika üle üle on kestnud mitu aastat, kuid konsensust ei ole saavutatud. Statistikaamet on seaduse kohaselt oma töös sõltumatu, kuid teadlaskonna jätkuv kriitika on murettekitav. Postimees küsis ekspertidelt ja poliitikutelt, kuidas peaks olukorra lahendama, arvestades, et rahvaloendus on kiiresti lähenemas?