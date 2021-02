Killud Türgi kaleidoskoobis

Justkui siirupine baklava kärbseid on idülliline Çeşme alati tõmmanud ligi parvede kaupa igasuguseid seltskondi, aga novembri lõpuks on maailm juba nii palju muutunud, et isegi Çeşme õitemerre uppuvad tänavad on tühjad. Nii madalat madalhooaega pole Türgi kõige läänepoolsemas osas poolsaare tipus asuv valge linnake veel näinud. See on lemmik puhkusekoht nii paljudele türklastele ja ka välismaalastele, kellele šikk naaberlinn, Türgi ilmselt kõige stiilsem puhkusesihtkoht Alaçatı, jääb kättesaamatult kalliks. Ent silmale, mida pole rikkunud lugematud glamuursed disainiajakirjad, on Çeşme oma jahisadama ja rannapromenaadi palistavate restoranidega perfektne.