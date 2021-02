Kui värske keskkonnaminister Tõnis Mölder (Keskerakond) sai teada, et Pakri saarte juures loodukaitseala kõrval pumbatakse ühelt laevalt teisele hiidkogustes ohtlikke naftasaadusi ja Eesti riik ei saa sellelt isegi mingit tasu, tegi ta jõulise avalduse, et asi tuleb ära lõpetada. Eesti meremeeste ametiühing, laevajuhtide liit, teised ministeeriumid, politsei- ja piirivalveamet ning keskkonnakaitsjad on seda juba varem nõudnud, aga jooksnud peaga vastu seina. See on keskkonnaministeeriumi sein, mis ka uue ministri agarust kiirelt pidurdas.