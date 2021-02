Modell: fotograaf hakkas hoiatamata mu rindu masseerima

Tol ajal 19-aastane modell Maria (allikate nimed muudetud, aga toimetusele teada – toim) kohtus Kirill Gvozdeviga 2018. aasta suvel. Esialgu tundus fotograaf igati professionaalne ning pildid said tehtud tuntud ajakirja jaoks. «Ebameeldiv üllatus oli muidugi see, et kohale jõudes selgus, et pildid tehakse alasti,» alustab Maria oma lugu.