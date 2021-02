Teleprodutsent ja «Eesti laulu» algataja Mart Normet jagas pilti, kus kinnilöödud Joala kuju juures kössitab kogu maailmas kuulsaks meemiks saanud USA senaator Bernie Sanders president Joe Bideni ametisse vannutamisel. Jaak Joala skulptuur paistab olevat ka eesti luuletaja, prosaisti, näite- ja ajakirjaniku, kunstniku ja muusiku Aapo Ilvese lemmikteema. «Selgus, et pane see Joalaga toru ükskõik kuhu tahes, ikka on naljakas. Naer on terviseks!» ütles Ilves. Tema sotsiaalmeedia kontol on vähemalt seitse Joala meemi, sealhulgas Joala Utah’ kõrbes, Joala Punasel väljakul ja Joala multifilmist «Kolmanda planeedi saladus» pärit ulmemaailmas.