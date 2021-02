Vana kooli lihapirukad, kohevad vastlakuklid, kohupiimapontšikud, kringel, karask, Kihnu sai, loetleb toidubogija Tuuli Mathisen oma blogi nõutumaid küpsetisi, millest kumab nostalgia noote ja mis elasid hitielu kevadelgi. Ka toidublogija Mari-Liis Ilover nendib, et otsisõnu jälgides jääb silma, et ahi on endiselt kuum ning pingerea esikümnesse mahuvad ennekõike lihtsad küpsetised. «Suure ülekaaluga uhkeldavad esikohal pannkoogid, samuti nostalgiline kohupiimavorm ja sõrnikud,» ütleb ta.