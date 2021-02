Astume mööda krudisevat, päikeses sillerdavat lund külakese südame poole. Talvemuinasjutt moodustab mahajäetud majade elutult haigutavate aknaruutudega kõhedust tekitava kontrasti. Küla nõiub matkaja ära esimestest hetkedest. See on maagiline koht ja õnneks on sellest aru saadud – igal sammul tervitavad tulijat tahvlikesed, kust saab lugeda väljasurnud paiga ajaloost ja hiilgeaegadest.