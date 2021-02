DocPoint: armuküllase prohveti helge õpetus

Esitasime asjaomastele organitele kõik vajalikud dokumendid, sh ka põhikirja, kus MTÜ eesmärgiks oli kirja pandud «õnne kõigile ja tasuta!», umbes nagu Strugatskite «Piknik roheluses» lõpus. Aga MTÜ jäeti registreerimata põhjendusega, et niisugune eesmärk pole kohane. Sinnapaika ka asi jäi. Kuid pole häda, prantslane Claude Vorilhon, nüüd tuntud kui prohvet Raël tegi oma Kiirgava Aju edukalt ära juba 1975. aastal ning juudi režissöör Yoav Shamir tegi temast dokfilmi, mida soovitan vaadata selle nädala lõpuni kestval DocPointil.

Tol ajal 27-aastast isata kasvanud ja tõrjutud poisipõlve, edutu popmuusikukarjääriga autoajakirjanikku külastasid ufonanudid ja viisid ta isegi oma laeva. Eloihimideks nimetatud rass on üliarenenud ja välimuselt midagi niisugust, nagu oleks Michael Jackson ja Keanu Reeves lapse saanud. Need tüübid tutvustasid Vorilhonile uut armastuse, rahu ja harmoonia õpetust, mida too siis kuulutama hakkas sellest päevast peale.

Kui olete lugenud Michel Houellebecqi «Saare võimalikkusest», siis tuleb see teile tuttav ette: just niisugust prohvetit kirjeldatakse autorile omasel mõrul moel selles romaanis ja nii päriselt ongi. Houellebecq on Raëliga üsna lähedalt kokku puutunud ja tunneb värki seestpoolt.

Tõeline Raël ilmub filmis meie ette üleni valgesse rõivastatult (ja midagi Linnar Priimäelikku temas ka on) hilistes 70ndates eluaastates ikka rõõmsalt oma 100 000-liikmelist kogudust juhtides. Tema siseringi kuuluvad tähtsamad piiskopid ja hulka kõigist rassidest noori kauneid naisi. Palju laulu, tantsu, lilleõisi ja mererannas mediteerimist.

Dokfilm «Prohvet ja tulnukad» FOTO: Filmikaader

Prohveti kõneleb lihtsakoeliste elliptiliste mõtetega, nagu näiteks: «Iga päev kogenete te siia kuulama, kuidas ma räägin, aga täna ma vaikin teile.» Kusjuures üks jaapanlasest jünger salvestab hardunult seda vaikimist. Suur osal on Raëli õpetuses õnnel, naudingutel ja sedakaudu ka seksuaalsusel. Sest mis on seksis halba, kui see inimese õnnelikuks teeb. Igasugustes sooküsimuste suhtes on raëlism väga liberaalne, aga soovitab erinevaid seksuaalseid eelistusi kommünikeerida värviliste käepaelte abil. Siis ei pea enne seksimist aega raiskama selle selgitamisele, kas ihaildatu ikka vastassugupoolt ihaleb.

Eriti tore on stseen Burkaina Faso kogudusest, kus prohvet skaipi-jutlust peab ja kogudusetelgi esimestesse ridadesse on pandud istuma paljaste rindadega kaunid noored naised. Et siis on usujuhil kah tore vaadata. Lisaks on olemas eriline Raëli Inglite Ordu, muidugi puha kaunid naised. See asi läheb veel kaugemale ja #metoo valguses üsna kahtlaseks, aga mingeid skandaale pole nagu olnud.

Üldse on kõik raëliidid, kellega Shamir vestleb, kuidagi väga rõõmsad ja tasakaalukad, avalalt naeratavad inimesed. Õnne on seal niipalju, et autor vist ühes kohas ütlebki, kuidas niisugune üleüldine õnn hakkas nagu veidi läilaks minema. Kõik on kogu aeg häpp-häppi-häppi. Ta intervjueerib nii prohvetit kui üht eksperdina filmi toodud juudi teoloogiaprofessorit ja lust on vaadata, kuidas kumbki vanamees talle rõõmsalt oma joru ajavad, hoolimata sellest, mida režissöör küsib. Need tüübid on ühtemoodi kavalpead, sellised, kellele Ilfi ja Petrovi pikeevestudes vanamehed mingi hinna eest sõrme suhu ei topiks.

Lust ja lillepidu dokfilmis FOTO: «Prohvet ja tulnukad»

Tundub, et film ei lähe niimoodi päris sinna, kuhu režissöör ehk tahaks. Vaid kohati kumab läbi, et 79-aastane prohvet on tegelikult vana ja väsinud mees. Ja võiks arvata, et tema õukonnas käib juba väike võimuvõitlus, kes järgmisena haakristi ja kuusnurgaga kaunistatud aujärjele võiks end sisse seada.

Samas paistab prohvet lahke, demokraatliku ja liberaalse usujuhina. Hästi vahva on Raëli ja nende mormooni seljakotipoiste, kes meiligi vahel ringi liiguvad kohtumine ühel Iisraeli tänaval, kus kumbki jälle vahvasti teist üldse kuulamata oma agendat ajavad. Prohvetil on ka üks lihtrahvalik kirg, nimelt Lõuna-Prantsusmaal sündinuna armastab ta kangesti pétanque’imängu, aga võib ka selle juures lapsikult solvuda, kui asi tema meelest asu ei ole.

«Prohvet ja tulnukad» ei ole üldse niisugune tõsine ususekti paljastamine, mille eest tähtsaid auhindu antakse. Seal polegi midagi paljastada, sest prohveti eelistust mööda on vähemalt naised juba isegi poolpaljad. Aga nagu öeldud, kõik tunduvad väga õnnelikud ja heatahtlikud. Aga samas on ka ohumärke ja mis toimub seal, kuhu väga meediateadlikud raëliidid kaamerat ei luba, jääb nägemata.