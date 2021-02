Viimasel ajal paistab nii olevat, et mõne kuriteo puhul hukkamõistu polegi tunda. Et inimene on küll kohtus süüdi mõistetud, aga avalikkuse ees tajutakse teda endiselt ausa kodanikuna. Dopingu tarvitamisele kallutamine võib küll seaduse silmis olla karistatav, aga igapäevaelus on keemia võlukunsti tundvad inimesed justkui lugupidamist väärivad rehepapid, sest kuidas teisiti ikka MMi, EMi või MK kullad-hõbedad koju tulevad.